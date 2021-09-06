Рассекречен недорогой смартфон Realme с большим аккумулятором и трехмодульной камерой

На этой неделе Realme запланировала провести мероприятие, в рамках которого будут представлены сразу нескольких новинок. В их число вошел недорогой смартфон Realme 8i, который был рассекречен еще до официального анонса.

Так, согласно данным источников, Realme 8i получит 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ внутренней памяти. Причем предполагается, что аппарат будет иметь до 10 ГБ расширенной оперативной памяти. Смартфону приписывают быстрый экран — на 120 Гц, 16-мегапиксельную селфи-камеру и трехмодульную основную — с датчиками на 50, 2 и 2 Мп. Что касается аккумулятора, он будет рассчитан на 5000 мАч. Кроме того, сообщается, что в смартфоне реализуют поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Сердцем аппарата выступит MediaTek Helio G96.