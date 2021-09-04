VR-шлем от Apple будет бесполезным без iPhone

Гарнитура виртуальной реальности от Apple не будет полноценно работать без смартфона. Об этом сообщает издание The Information.

По информации знакомого с ситуацией собеседника издания, Apple продолжает работать над принципиально новым устройством в линейке своих продуктов. Им окажется VR-шлем, производство прототипа которого было завершено. Теперь инженеры компании приступили к тестам. Источник сообщил, что для доступа к полной функциональности нового устройства к нему необходимо будет подключить iPhone. Таким образом, без смартфона гаджет окажется фактически бесполезным.

Также инсайдер рассказал, что VR-гарнитура работает вместе со специально разработанными для нее чипами, выполненными по пятинанометровому техпроцессу. Данные процессоры не такие мощные, как в iPhone или MacBook, однако их производительности хватает для работы гаджета. Поставками компонентов для Apple займется компания TSMC.

В отчете говорится, что без смартфона VR-шлем будет иметь ограниченную функциональность. Также сообщается, что гарнитура может быть представлена уже в 2022 году, однако есть вероятность задержки.