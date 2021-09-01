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СберСтрахование выяснила, какие смартфоны страхуют чаще других

SberPressиещё 1
1 сентября 2021

Чаще всего владельцы смартфонов страхуют гаджеты марки Honor, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, проанализировав данные продаж полисов по партнёрским каналам за 2020 и 2021 годы. На них приходится почти 34% от всех договоров страхования смартфонов.

Вторыми и третьими стали смартфоны марок Samsung и Xiaomi с долей 25% и 23% от всех полисов соответственно. Примечательно, что владельцы Apple, приобретая телефоны в магазинах партнёров, меньше боятся за безопасность своих гаджетов по сравнению с пользователями других смартфонов — их доля составляет всего 3%. Чуть меньше пришлось на гаджеты брендов Inoi (2%), Realme (2%) и Jinga (1,5%).

Интересный факт: по данным СберСтрахования, основная часть продаж полисов страхования смартфонов в 2021 году пришлась на январь — почти 22%, меньше всего страховок было куплено в феврале — 6%.

Страхование гаджетов становится всё более востребованным, тем более это актуально в эпоху цифровизации, когда за пару кликов можно решить почти любой вопрос и смартфон в этом случае приобретает особую важность. По нашей статистике, 38% страховых случаев приходится на падение телефона, 33% — на механическое воздействие и 19% — на залив жидкостью. Оставшиеся 10% делят между собой риски кража, поломка, повреждение электричеством и пожар. Покупка или ремонт смартфона требуют значительных финансовых расходов, а страховой полис позволяет сберечь время, нервы и бюджет владельца.

Константин Филиппов

Директор проектов СберСтрахования

Гаджеты,Константин Филиппов,Apple,
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