Рязанцы смогут выгодно оплачивать проезд со Сбербанком и Mastercard

Для совершения оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства. Акция действует как в муниципальном транспорте, так и в миниавтобусах и автолайнах до 30 ноября 2021 года включительно.

Организатором выступает «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» совместно с платёжной системой Mastercard, администрацией Рязани и Сбербанком.По словам заместителя управляющего Рязанским отделением ПАО Сбербанк Татьяны Секретаревой, компании важно поддерживать инициативы, которые позволят жителям города выгодно и быстро оплачивать проезд. Она отметила, что это решение сократила время посадки и оплаты.

«Надеюсь, что предоставление скидки на проезд вызовет у жителей города только положительные эмоции и будет способствовать увеличению числа людей, которые используют для оплаты банковские карты. В случае, если у вас нет карты Mastercard, вы можете оформить её в любом офисе Сбербанка или через сервис Сбербанк Онлайн», - добавила Татьяна Секретарева.

Как отмечает вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России Антон Шигапов, россияне стали активнее пользоваться бесконтактной оплатой – статистика компании. Участники опроса считают эту технологию удобной и безопасной. «Мы в Mastercard прилагаем все усилия для того, чтобы эта технология была доступна как можно шире, в том числе и на транспорте. Такая возможность безналичной оплаты есть и в Рязани, и вместе со Сбербанком и при поддержке администрации города мы рады объявить о старте специальной акции на транспорте. Для держателей карт платежной системы Mastercard она будет проводиться в городе впервые, и мы знаем, что её очень ждут жители», – добавил Антон Шигапов.