Смартфоны серии iPhone 13 будут на 20% дороже предшественников

Как стало известно изданию MacRumors, в 2022 гоа Apple поднимет цены на линейку iPhone 13. Повышение цен связано с подорожание чипов TSMC — одного из основных поставщиков Apple.

Отмечается, что процессоры TSMC подорожают на 20% от текущей стоимости. В свою очередь, Apple придётся поднять цены на сови гаджеты в среднем на 3-5%.