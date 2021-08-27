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Смартфоны серии iPhone 13 будут на 20% дороже предшественников

Ferra.ru
27 августа 2021

Как стало известно изданию MacRumors, в 2022 гоа Apple поднимет цены на линейку iPhone 13. Повышение цен связано с подорожание чипов TSMC — одного из основных поставщиков Apple.

Смартфоны серии iPhone 13 будут на 20% дороже предшественников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, что процессоры TSMC подорожают на 20% от текущей стоимости. В свою очередь, Apple придётся поднять цены на сови гаджеты в среднем на 3-5%.

Отмечается также, что на грядущей презентации, будет представлен iPhone 13, который внешне мало чем будет отличаться от «двенадцатого». Напомним, презентация iPhone 13 традиционно состоится осенью.

Гаджеты,Apple,
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