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В Грузии рассказали о «катастрофической» волне коронавируса

Lenta.ru
24 августа 2021

Четвертая волна пандемии коронавируса стала «катастрофической» для Грузии. Об этом рассказал руководитель грузинской Национальной технической группы консультантов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе, пишет Telegram-канал Sputnik Грузия.

В Грузии рассказали о «катастрофической» волне коронавируса
Фото: ТАССТАСС

По его словам, резкое ухудшение эпидемиологической ситуации было вызвано распространением «дельта»-варианта коронавируса.

«Госпитализированных в тяжелом состоянии больше, чем при китайском варианте, и смертность выше по сравнению с китайским и британским вариантами», — заявил он.

В начале августа Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения COVID-19. Местные власти также связали этот факт с распространением более заразного «дельта»-варианта инфекции.

Ранее глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе предупредил Грузию о возможном коллапсе системы здравоохранения из-за резкого увеличения потока пациентов с коронавирусом. Свой прогноз он связал с активным распространением в стране индийского штамма COVID-19.

Гаджеты,Ситуация в мире,Вторая волна,Грузия,
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