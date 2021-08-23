Xiaomi объявила дату глобальной презентации новых устройств

Недавно в Китае состоялась презентация смартфона Mi Mix 4, робота-собаки и других устройств. Теперь компания планирует рассказать о новых продуктах всему миру. Назначена дата глобальной презентации.

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Это 15 сентября. Презентацию будут показывать в 15:00 по московскому времени в YouTube, Twitter и Facebook. Xiaomi обещает представить самые интересные новинки в её портфолио.

Скорее всего, покажут смартфон Mi Mix 4 с подэкранной камерой, планшет Pad 5. Кроме того, ходят слухи о серии Mi 11T, представители которой получат быструю 120-Вт зарядку. Будет ли показана робособака, пока неясно.