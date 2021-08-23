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Xiaomi объявила дату глобальной презентации новых устройств

Ferra.ru
1 час назад

Недавно в Китае состоялась презентация смартфона Mi Mix 4, робота-собаки и других устройств. Теперь компания планирует рассказать о новых продуктах всему миру. Назначена дата глобальной презентации.

Xiaomi объявила дату глобальной презентации новых устройств
Фото: ReutersReuters

Это 15 сентября. Презентацию будут показывать в 15:00 по московскому времени в YouTube, Twitter и Facebook. Xiaomi обещает представить самые интересные новинки в её портфолио.

Скорее всего, покажут смартфон Mi Mix 4 с подэкранной камерой, планшет Pad 5. Кроме того, ходят слухи о серии Mi 11T, представители которой получат быструю 120-Вт зарядку. Будет ли показана робособака, пока неясно.

Впрочем, может оказаться, что Xiaomi и вовсе представит только совершенно новые устройства, не повторяя китайское мероприятие. В общем, будем ждать ещё подробностей.

Гаджеты,Наука и техника,Китай,
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