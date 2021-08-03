Собственный процессор и новая камера: представлен флагманский смартфон Google

В Google раскрыли карты насчет будущего своих смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В отличие от предыдущих устройств «корпорации добра», обновленные гаджеты будут иметь собственный процессор компании — Tensor. Аналитики считают, что эта линейка — будущий флагман и прямой конкурент Apple и Samsung.

Фото: Google Google

Внезапный слив

Видео дня

Компания Google без предупреждения и предварительного анонса раскрыла подробности о своих новых смартфонах - Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Как сообщает The Verge, одним из главных сюрпризов стало то, что оба устройства будут построены на базе собственного процессора компании под названием Tensor. Анонс Google провела в формате небольшой демонстрации для журналистов. Делать собственные фото или видео на мероприятии работникам СМИ не разрешили.

Подробностями о новом девайсе с ними поделился старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерло.

Главные изменения

У обычного Pixel 6 будет экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц, у Pro - диагональ экрана 6,7 дюйма с закругленными краями и частотой обновления 120 Гц. По словам Остерло, основная камера будет пропускать на 150% больше света по сравнению с предыдущими моделями. Каждый из смартфонов получит сверхширокоугольный объектив, а Pro-версия - еще и телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом.

За более качественную обработку фотографий также отвечает новый процессор Tensor. Фактические размеры новинок не сообщили, но, судя по представленным журналистам моделям, Pixel 6 Pro был несколько крупнее.

Верхняя часть тыльной стороны корпуса начинается с полосы, под которой размещен выступающий горизонтальный модуль основной камеры. Смартфоны имеют стеклянную заднюю панель и слегка изогнутый по краям экран. Фронтальная камера теперь находится посередине наверху дисплея. Остерло не ответил прямо на вопрос о емкости батареи, лишь указав на то, что Google разрабатывает устройства, способные работать без подзарядки весь день даже при активном использовании.

Подтверждено, что в новых Pixel будет поддержка 5G.

Надежда на Tensor

В "шестых" Pixel компания впервые отказывается от процессоров Qualcomm. На презентации Google крайне много внимания уделила именно новому процессору Tensor. Гендиректор Google Сундар Пичаи лично поделился впечатлениями от новинки. По его словам, разработка шла около четырех лет. Он пояснил, что чип - главная инновация в новых Pixel. Для наглядности Пичай показал процессор рядом с канцелярской скрепкой, указав на крайне малый размер Tensor. На демонстрации журналистам рассказали, как чип привнесет заметные улучшения не только для камеры, но и для голосовых команд, автоматического перевода и субтитров, а также диктовки. Для этого компания переработала программное обеспечение для обработки речи, создав новую платформу Speech On Device API (SODA) и технологию Live Caption with Translate. В Google уверяют, что мощности Tensor хватает как для одновременной обработки аудио в текст, так и его перевода.

Смартфоны подорожают