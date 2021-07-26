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Apple внедрит популярную функцию во все свои гаджеты

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Инсайдер Марк Гурман заявил о том, что Apple намерена оснастить функцией разблокировки устройства по лицу Face ID все свои устройства, включая компьютеры и ноутбуки Mac.

Apple внедрит популярную функцию во все свои гаджеты
Фото: AppleApple

По его словам, в отличие от iPhone и iPad, экраны «яблочных» ноутбуков значительно тоньше, что затрудняет установку датчиков для работы Face ID. В конечном итоге компания из Купертино может встроить камеру для распознавания лица под дисплеи, отказавшись от необходимости делать «челку», как на iPhone. На смартфонах, по его словам, камеру также спрячут под экран.

Также Face ID получат и более доступные устройства, например, iPhone SE и iPad Air. Сейчас они имеют функцию разблокировки Touch ID, которая является более дешевой альтернативой Face ID.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, какие новые гаджеты стоит ожидать от Apple в 2022 году.

Гаджеты,Apple,Газета.Ru,
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