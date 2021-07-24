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До анонса полностью рассекречены новые гибкие смартфоны Samsung

Ferra.ruиещё 1
24 июля 2021

До анонса полностью рассекречены новые гибкие смартфоны Samsung
Фото: Ferra.ruFerra.ru

11 августа состоится презентация Samsung Unpacked, на которой представят Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Мы уже узнали характеристики этих смартфонов.

«Звездой вечера» должна стать модель Galaxy Z Fold 3. Её главными «фишками» будут поддержка S Pen и подэкранная селфи-камера. Однако последняя, согласно утечке, может оказаться разочарованием. В ней будет использоваться почти та же технология, что и в ZTE Axon 20 5G — первом смартфоне с подэкранной камерой. Практика показала, что такая технология оставляет желать лучшего.

В остальном Galaxy Z Fold 3 получит процессор Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти, основной 7,6-дюймовый дисплей и дополнительный 6,2-дюймовый (оба частотой обновления 120 Гц), тройную основную камеру с 12 Мп главным датчиком, телефото и ультрашириком, внешнюю 10-Мп камеру, батарею на 4400 мАч и сертификацию IPX8.

Galaxy Z Flip 3 же будет оснащён внутренним 6,7-дюймовым экраном частотой 120 Гц, 1,9-дюймовым внешним дисплеем, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп и батареей на 3300 мАч.

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