Приложение Google научили распознавать фото и скриншоты на смартфоне

Главное нововведение в программе заключается в том, что если раньше сервис делал упор на анализ того, что попадает в объектив камеры в режиме онлайн, то теперь Google Объектив работает с фотографиями и скриншотами, сохраненными на смартфон.
Google Объектив умеет сканировать текст и переводить его, также позволяя пользователям копировать результат на свой компьютер. Приложение умеет искать определенные объекты из фотографий, распознавать рукописи и решать простые математические задачи.
Нововведения появились в программе версии 12.26. Изменение в настоящее время доступно только для Android-устройств.