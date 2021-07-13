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Новые ноутбуки Apple будут ограничены 32 ГБ памяти

Ferra.ru
1 час назад
Одними из самых ожидаемых новинок Apple являются грядущие ноутбуки — MacBook Pro 14” и 16”. В основу устройство должен лечь улучшенный и доработанный чип M1X. Но у него, как оказалось, всё же будут свои ограничения.
Новые ноутбуки Apple будут ограничены 32 ГБ памяти
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Самый явный «минус» нового поколения SoC от Apple — ограничение в 32 ГБ оперативной памяти. То есть грядущие компьютеры компании, которые будут базироваться на M1X, будут доступны лишь с таким количеством памяти в максимальной комплектации, пишет Wccftech.
Отметим, что ранее инсайдеры приписывали обновлённым MacBook Pro до 64 ГБ RAM. А раз эта информация может не подтвердиться, возникают вопросы к правдивости «утечек» про редизайн линейки.
Напомним, что согласно более ранним «сливам», новые MacBook должны получить новый дизайн, а также вернувшиеся порты USB-A и SD-картридер.
Гаджеты,Наука и техника,Apple,
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