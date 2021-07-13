Новые ноутбуки Apple будут ограничены 32 ГБ памяти

Одними из самых ожидаемых новинок Apple являются грядущие ноутбуки — MacBook Pro 14” и 16”. В основу устройство должен лечь улучшенный и доработанный чип M1X. Но у него, как оказалось, всё же будут свои ограничения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Самый явный «минус» нового поколения SoC от Apple — ограничение в 32 ГБ оперативной памяти. То есть грядущие компьютеры компании, которые будут базироваться на M1X, будут доступны лишь с таким количеством памяти в максимальной комплектации, пишет Wccftech.

Отметим, что ранее инсайдеры приписывали обновлённым MacBook Pro до 64 ГБ RAM. А раз эта информация может не подтвердиться, возникают вопросы к правдивости «утечек» про редизайн линейки.