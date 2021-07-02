Как справиться с телефонными спамерами

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

"Начать можно с занесения каждого позвонившего в черный список — но, как правило, такой способ имеет минимальный эффект: спамеры тут же повторяют попытку с другого номера. Поэтому лучше установить специальную программу — определитель номера и блокировщик спам-звонков", — говорит она.

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Таких программ много и для Android, и для iOs-устройств, но будьте внимательны — устанавливайте их только из официальных магазинов и предварительно читайте отзывы. "Иногда под видом подобных программ может скрываться вредоносное ПО", — предупреждает специалист.

Есть и еще один хороший способ — не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но подходит он далеко не всем, особенно если ваш бизнес или работа напрямую связаны с коммуникацией.

Вообще, по словам Карачаровой, полезно завести отдельный номер для личных звонков. Тогда можно будет спокойно говорить с людьми, которые указаны в телефонной книге, зная, что никто другой позвонить с неизвестного номера не сможет.

В качестве превентивной меры эксперт советует никогда не оставлять свой реальный номер телефона во всех этих многочисленных анкетах, которые всем нам, так или иначе, приходится заполнять.

Также никогда не оставляйте свой номер телефона, открывая ИП. Заведите временную сим-карту, потому что на следующий же день после заполнения анкеты на вас обрушится шквал звонков от банков, которые будут предлагать вам открыть счет. Звонки будут поступать каждые 2-3 минуты в течение всего рабочего дня. Не спасет в этой ситуации даже антиспамерское ПО.

Разные способы борьбы со спамерами , которыми наполнена Сеть (вроде обращения в прокуратуру или оформления жалобы на руководителя компании), увы, работают далеко не всегда. Спамеры, поняв, что так или иначе вы идете на контакт, будут придумывать все новые способы с вами "пообщаться", что очень сильно мешает в повседневной жизни.

"Впрочем, изобретательные люди уже давно придумали массу способов испортить спамерам жизнь — например, сделав заинтересованный вид, попросить рассказать вам все поподробнее, а потом положить трубку и поднять ее минут через 15 и невинным голосом попросить повторить все еще раз с самого начала", — говорит специалист.