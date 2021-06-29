Чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона

олная зарядка смартфона сокращает срок службы аккумулятора, также, как и полная разрядка, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

Фото: © РИА Новости. Евгения Новоженина © РИА Новости. Евгения Новоженина

"Зарядка смартфона до 100%, как и его полная разрядка, сокращают срок службы аккумуляторной батареи. Советы производителей полностью разрядить смартфон и потом зарядить до 100% — маркетинговый ход", — рассказал Бокарев.

"Срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов. Один зарядный цикл — это зарядка до 90-100% емкости аккумулятора. Смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться", — отметил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что при двух- или трехфазном счетчике электроэнергии, безусловно, выгоднее заряжать телефоны и другие гаджеты ночью.