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Раскрыта дата выхода iPhone 13

Lenta.ruиещё 3
10 часов назад
Раскрыта дата выхода iPhone 13
Фото: 9to5mac9to5mac
Apple представит новые смартфоны 14 сентября. Об этом сообщает издание Barron's.
Журналисты цитируют аналитика Wedbush Дэниела Айвса (Daniel Ives), который 21 июня обновил свой прогноз относительно выпуска смартфонов серии iPhone 13. В раскрытом отчете говорится, что новые флагманы будут анонсированы на мероприятии на третьей неделе сентября. Учитывая, что Apple обычно проводит презентации по вторникам, стоит ждать, что смартфоны представят 14 сентября.
Поступление гаджетов в продажу намечено на следующую за датой анонса неделю. Судя по тому, что компания обычно открывает продажи по пятницам, можно ожидать, что iPhone 13 появится в магазинах 24 сентября. Основываясь на дате выхода, следует полагать, что предзаказ на модели откроется 17 сентября.
Согласно источникам цепочки поставок аналитика Wedbush в Азии, Apple рассчитывает, что базовый iPhone 13 станет самым продаваемым девайсом в серии. Его доля составит от 35 до 45 процентов. Первоначальные заказы на новые флагманы составляют от 90 до 100 миллионов единиц. Это больше, чем в 2020 году, когда Apple заказала порядка 80 миллионов штук аппаратов линейки iPhone 12.
Айвс также рассказал, что все смартфоны серии получат лидар для камеры. Кроме того, аналитик уверен, что у новых флагманов появится версия на один терабайт памяти.
О том, что анонс флагманов Apple состоится точно в срок — в сентябре, Дэниел Айвс сообщил в марте. В Apple надеются, что сроки поставок не будут сорваны и потребители смогут приобрести новые девайсы уже в октябре.
Гаджеты,Apple,
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