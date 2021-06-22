Окно в мир. В России появились умные экраны Huawei: чем они могут удивить?

В 2021 году Huawei открывает для себя новые категории устройств, уверенно обосновавшись на рынке смартфонов и ноутбуков. Неожиданным направлением стали смарт-дисплеи, где компания пытается не просто выпустить очередное устройство под своим брендом, а переизобрести направление. О том, что такого необычного в новых Huawei Vision S, — в статье «Ленты.ру»

Фото: Huawei Huawei

Нетелевизор

Видео дня

Huawei называет Vision S умными экранами, а не телевизорами. Потому что слово «телевизор» ассоциируется с лишь одной задачей — просмотром контента и эфирных каналов. Здесь же, например, нет ТВ-тюнера и к нему нельзя подключить антенный кабель. Впрочем, в 2021 году немало способов смотреть телевизор и без торчащего из стены белого кабеля и все телеканалы доступны в цифре, а из коробки установлены сервисы, позволяющие бесплатно смотреть каналы.

Вторая причина — встроенная веб-камера на 13 мегапикселей с разрешением FullHD. То есть Vision S можно использовать для видеосвязи через приложение MeeTime для пользователей других устройств Huawei. К тому же можно созвониться через Telegram. Камера имеет настраиваемый угол наклона, поэтому неважно, стоит ли смарт-экран на низкой тумбе или висит на стене — изображение можно настроить для любого положения. Если камера не нужна, то ее можно легко снять.

Huawei

Помимо встроенных сервисов просмотра контента, Vision S умеет дублировать картинку со смартфона, причем происходит это необычным образом. Для того чтобы запустить трансляцию, нужно поднести смартфон к пульту управления Vision S. Еще можно передавать изображения, музыку, видео или другие файлы с помощью Huawei Share. А управлять экраном можно с помощью самого смартфона с функцией Mirror Control.

И последнее, что отличает Vision S от простого телевизора, — интеграция с умным домом. Устройство изначально разрабатывалось как центр управления умными устройствами и для работы с гаджетами.

Связь систем

Работает Vision S на операционной системе Harmony OS 2.0, и это первое устройство в России на собственной ОС Huawei. За счет этого экран работает быстро и без тормозов, а также поддерживает многие функции, которых нет в обычных телевизорах. Здесь же доступен магазин приложений AppGallery, с помощью которого можно установить все необходимые сервисы.

К тому же Huawei интегрировала сервисы Сбера и виртуальные ассистенты Салют, которые дополняют функции экрана. Так, на Vision S можно без проблем запустить YouTube и совершать видеозвонки через Telegram, а также можно будет собирать конференции на 100 человек в готовящемся сервисе от компании.

С прошивкой от Сбера пользователь получает доступ к онлайн-кинотеатру Okko и другим сервисам экосистемы. Все это интегрировано с голосовыми помощниками Салют, которые могут искать контент по всей системе, запускать музыку через СберЗвук, заказывать продукты через «Самокат» или выводить на экран пошаговые рецепты из приложения «СуперШеф». Здесь же доступен другой магазин приложений, от самого Сбера, SmartMarket, к которому подключены тысячи разработчиков.

Резкий и четкий

Huawei Vision S выпускается в двух модификациях — на 55 и 65 дюймов. Обе версии не отличаются по характеристикам, имеют VA-матрицу с разрешением 4K и частотой обновления 120 герц. Экран покрывает 92 процента цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синего излучения и мерцаний. Это все снижает нагрузку на глаза при просмотре. Также смарт-дисплей оснащен четырехъядерным процессором и четырехъядерным графическим чипом, тремя гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти.

Huawei

Фирменная технология Honghu Picture Engine в сочетании с функцией анализа, компенсацией движения и технологией тонкой настройки графики обеспечивает высокую плавность воспроизведения динамических сцен. А калибровку изображения проходит каждая модель еще на этапе производства.

Аудиосистема представлена четырьмя фирменными динамиками по 10 ватт: два широкополосных и два высокочастотных. Имеется поддержка виртуализации объемного звука, поэтому экран отлично подойдет как для просмотра кино, так и для игр. Причем система самостоятельно определяет тип контента и меняет настройки изображения, выставляя под разные условия идеальные настройки.