Apple Watch Series 7 оснащены датчиками уровня глюкозы в крови и температуры тела

Apple
продолжила внедрять инновации в свою серию Apple Watch, включая модель, которая должна быть выпущена в этом году. Однако последующие версии часов Apple могут иметь дополнительные функции, такие как датчики уровня глюкозы в крови и температуры тела, чтобы предоставлять улучшенные данные наблюдения за здоровьем для своих пользователей. Bloomberg сообщает, что модель Apple Watch 2021 года может иметь улучшенную настройку экрана и более тонкие лицевые панели дисплея. Кроме того, будет улучшенная сверхширокополосная поддержка и меньшее расстояние между дисплеем и передней крышкой из-за использования улучшенной техники ламинирования. Умные носимые устройства все чаще становятся гаджетами для здоровья и фитнеса, предоставляя данные о различных аспектах механизмов и реакций нашего тела 24 часа в сутки. В прошлом году в США и других странах было проведено несколько исследований, которые показали, что часы Apple Watch могут идентифицировать потенциальных пациентов с Covid-19 за несколько дней до того, как начали проявляться симптомы. Это было достигнуто путем сбора и анализа в реальном времени разнообразных данных о функциях организма, которые выявили некоторые отклонения от нормальных процессов. Датчик уровня глюкозы в крови поможет контролировать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом более эффективным и менее навязчивым образом. Считается, что датчик температуры появится через несколько лет и может привлечь внимание тысяч пользователей после пандемии Covid-19. Apple также может готовиться к выпуску ориентированных на спорт моделей для энтузиастов экстремального спорта с 2022 года. Есть даже разговоры о том, что прочная спортивная модель, которую можно было бы назвать Explorer, может дебютировать в 2022 году. Как и ожидалось, Apple не опровергла и не подтвердила слухи о новой линейке Apple Watch. Это еще больше подкрепляет предположения, хотя дополнительная информация будет доступна из разных источников по мере продвижения вперед.