Эксперт объяснил, как не "убить" ноутбук на удаленке летом

"К сожалению, мобильность работы во время пандемии коронавирусной инфекции многих приучила брать ноутбук с собой везде, и пляж – не исключение. Это очень плохая практика. Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придется разбирать корпус, чтобы все прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах. Это, в свою очередь, может привести к дорогостоящему ремонту с заменой компонентов", – сказал он.
"Я бы не рекомендовал пытаться вытряхнуть частицы песка. Если во время этого процесса вы не повредите механически электронику, то точно забьете песок глубже и сделаете хуже. Из этих же соображений не стоит продувать ноутбук феном. Так вы сделаете только хуже, и потом придется больше тратить на ремонт. И еще не стоит прочищать ноутбук иголкой или зубочисткой, можно повредить контакты", – предупредил Рябинин.
"В таком случае надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Баллон сжатого воздуха, предназначенного для очистки техники, несложно купить в любом компьютерном магазине. Далее попеременно надо ставить ноутбук на правый и левый край, чтобы максимально выдуть песчинки", – сказал Рябинин.