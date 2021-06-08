Вечеринки, конкурсы и подработки: как мошенники используют WhatsApp

В сети участились случаи взлома аккаунтов WhatsApp от лица мошенников, выдающих себя за друзей и родственников жертвы — они втираются в доверие и просят передать им секретный код из SMS-сообщения, предупреждает «Би-би-си». Как сообщили «Газете.Ru» ИБ-эксперты, такая атака — далеко не единственный способ обмануть пользователей популярного мессенджера.

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Мошенники крадут аккаунты пользователей WhatsApp, заставляя жертв самостоятельно присылать им код безопасности, необходимый для доступа к сервису, сообщает «Би-би-си».

Эта схема работает следующим образом: сначала пользователь получает SMS-сообщение с шестизначным кодом WhatsApp, который он не запрашивал. Это уже должно насторожить владельца смартфона, если он не пытался восстановить доступ к своему аккаунту.

Затем пользователю приходит сообщение с номера, который принадлежит его другу или родственнику. Жертва не знает, что отправителя уже взломали, поэтому не чувствует подвоха. Фейковый знакомый просит поделиться шестизначным номером из SMS, якобы его аккаунт заблокирован и для возвращения доступа ему нужен код подтверждения, который он попросил отправить на номер жертвы.

На деле же пользователь отправляет злоумышленнику код, который нужен для доступа к собственному аккаунту в WhatsApp — по сути, он самостоятельно и добровольно расстается с ним.

Жертвы такого мошенничества, опрошенные «Би-би-си», выразили разочарование тем, что попались на такой «простой» обман.

«Я получила сообщение от своей подруги Мишель, которая заявила, что не может войти в аккаунт. Она сказала, что случайно ввела мой номер телефона для отправки кода подтверждения, и я сделала скриншот кода и отправила ей. Мне кажется, я повелась на это, потому что все знают, как тяжело иногда бывает с технологиями, а я очень хотела помочь. Я поняла, что произошло на самом деле, лишь спустя сутки», — заявила собеседница агентства по имени Чарли.

По ее словам, после этого случая она отказалась от использования WhatsApp и перешла на iMessage.

Схемы мошенничества, которые также называют скамами, в WhatsApp сильно различаются от страны к стране и зависят от того, что происходит в мире, сообщил «Газете.Ru» Луис Корронс, ИБ-евангелист Avast. Как правило, злоумышленники используют актуальные события в своих целях и разрабатывают для этого специальные схемы, например, приуроченные к Черной пятнице или связанные с пандемией.

«В одной из часто встречающихся мошеннических схем, связанных с клонированием учетной записи WhatsApp, жертве приходит приглашение на вечеринку, встречу или мероприятие. Хакеры рассылают сообщения на родном для жертвы языке, а иногда даже упоминают имя какого-то знакомого жертве человека. В сообщении они пишут, что для того, чтобы подтвердить свое присутствие на мероприятии, необходимо написать проверочный код, отправленный по SMS. На самом же деле этот код — проверка от WhatsApp, необходимая для клонирования аккаунта», — пояснил Корронс.

Зачастую злоумышленники используют WhatsApp, когда хотят перевести общение с жертвой с официальных площадок в личные чаты, например, из сервисов по размещению частных объявлений о продаже или совместных путешествиях, а также для взлома аккаунтов в различных соцсетях. В этих случаях используемые схемы довольно стандартны: могут прислать фишинговую ссылку, пытаться узнать одноразовый код из СМС или убеждать выполнить какие-либо другие действия, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского»

«Также через мессенджеры может распространяться информация о фейковых конкурсах или акциях. Например, после презентации iPhone 12 появились мошеннические рассылки якобы о том, что можно получить новый смартфон бесплатно: достаточно переслать это сообщение 20 контактам или 5 группам, а затем перейти по ссылке, чтобы выбрать цвет телефона и ввести свои данные. В зависимости от того, что просили ввести на фишинговом сайте, злоумышленники могли завладеть личными или финансовыми данным или заставить жертву под различными предлогами перевести деньги», — отметил эксперт.

Исследователь компании ESET Амер Овайда сообщил «Газете.Ru», что многие способы мошенничества в WhatsApp нацелены на подростков, поскольку учащиеся средней и старшей школы охотно делятся происходящим в жизни в соцсетях, и для профессиональных мошенников не составляет труда собрать сведения о жертве, прежде, чем отправить личное сообщение в мессенджер.