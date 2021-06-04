Эксперты назвали главные ошибки при зарядке смартфона

Эксперты назвали главные ошибки при зарядке мобильных телефонов. Так, для зарядки смартфона лучше всего использовать собственный кабель и адаптер.

Однако, несмотря на возможность поломки или возгорания устройства, в каждом телефоне есть чип, который регулирует нагрузку на аккумулятор, сообщил эксперт.

Перечисляя ошибки пользователей, специалисты рекомендовали с осторожностью ставить на зарядку телефон в незнакомом месте. Нужно помнить, что подключение по кабелю — это способ не только зарядить гаджет, но и скопировать данные. Поэтому лучше использовать в общественных местах свои кабель и адаптер.