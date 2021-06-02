Huawei выводит на рынок новую продукцию на базе HarmonyOS 2

Компания Huawei представила линейку смартфонов, умных часов и планшетов, включая новую версию серии HUAWEI Mate 40 и HUAWEI Mate X2, HUAWEI WATCH 3, а также HUAWEI MatePad Pro, работающих на новой операционной системе HarmonyOS 2. На глобальной презентации Huawei также представила беспроводные Bluetooth-наушники полуоткрытого типа с активной системой шумоподавления (ANC) HUAWEI FreeBuds 4, а также мониторы HUAWEI MateView и HUAWEI MateView GT. Компания объявила о том, что еще около 100 продуктов Huawei, включая смартфоны и планшеты, получат обновление для работы на HarmonyOS 2, предоставив потребителям доступ к бесшовному интеллектуальному взаимодействию с использованием нескольких устройств. Являясь операционной системой для большого разнообразия умных устройств, HarmonyOS предоставляет им общий «язык» для подключения и совместной работы, а пользователям — удобство, защиту и плавность взаимодействия. HarmonyOS объединяет независимые продукты в целостное «Суперустройство», в котором всё аппаратное обеспечение и ресурсы используются для того, чтобы извлечь максимальную пользу из составляющих его устройств в зависимости от потребностей пользователя. Новый уровень интерактивности: удобнее и умнее, чем когда-либо С HarmonyOS работать на нескольких устройствах одновременно так же просто, как на одном. Новая панель управления поддерживает простые и интуитивные подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, которая позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев. Например, чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок умного экрана на значок телефона, и фильм появится на большом экране. Новый центр управления HarmonyOS 2 позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них. Таким образом, все функции и услуги доступны в любое время и в любом месте. Просматривать задачи можно на всех продуктах системы «Суперустройство», входящих в нее . В HarmonyOS оптимизирован начальный экран: проводя вверх по приложениям, можно создавать служебные виджеты , в которых будут отображаться сведения или услуги в режиме реального времени без необходимости запуска самого приложения. Специально разработанный шрифт HarmonyOS Sans и естественные гравитационные анимации обеспечивают согласованность взаимодействия с пользователем на всех устройствах с HarmonyOS. Платформа HUAWEI HiLink получила новое название HarmonyOS Connect, чтобы оснастить интеллектуальными функциями больше продуктов сторонних производителей. Устройства экосистемы умного дома теперь можно подключать к мобильному телефону одним касанием: достаточно прикоснуться телефоном к духовке Midea, поддерживающей HarmonyOS Connect, выбрать рецепт и начать готовить. Еда будет дольше сохраняться в холодильниках Haier, которые автоматически подстраивают температуру под тип хранимых продуктов. С помощью аппаратов для приготовления соевого молока Joyoung, которые предоставляют рекомендуемые рецепты на основе данных из приложения Huawei «Здоровье», можно приготовить подходящее именно вам соевое молоко. Существенный прирост производительности с улучшенной защитой конфиденциальности и безопасности HarmonyOS 2 работает значительно плавнее, чем последнее поколение EMUI. Телефон на новой операционной системе поддерживает скорость чтения/записи на уровне нового смартфона даже через 36 месяцев работы, и если в памяти устройства осталось мало свободного места. В HarmonyOS 2 открытые приложения продолжают работать в фоновом режиме, поэтому можно вернуться к любой задаче с того момента, на котором остановились. Например, если пользователь смотрел на товар в приложении для онлайн-покупок, а затем переключился на другое приложение, чтобы отправить сообщение, а после перешел в браузер, можно в одно касание вернуться на последнюю открытую страницу в приложении для онлайн-покупок. Вдобавок ко всему, на устройствах с HarmonyOS 2 аккумулятор работает дольше: так, после обновления до HarmonyOS 2 время непрерывной игры в Peace Elite на HUAWEI Mate 40 Pro составляет 5,1 часа . Новая операционная система обеспечивает технологии защиты конфиденциальности, используемые в EMUI. Кроме того, HarmonyOS управляет пользовательскими данными по категориям и защищает устройства по уровням, устанавливая определенные пороги безопасности для «Суперустройств». Приложения HarmonyOS проходят тщательное тестирование в процессе разработки, выпуска, установки и использования, чтобы обеспечить их безопасную работу в экосистеме. «Сегодня нас окружает всё больше умных устройств, и теперь мы живем в мире, где все вещи взаимосвязаны», — заявил Ричард Ю
, исполнительный и управляющий директор Huawei Consumer Business Group, — «Каждый из нас является частью полностью подключенного мира, как и каждое устройство. Мы надеемся на сотрудничество с большим количеством партнеров и разработчиков для создания экосистемы HarmonyOS и предоставления нашим клиентам во всем мире еще более качественного опыта, продуктов и услуг». Почти 100 устройств Huawei получат обновление с HarmonyOS 2 в Китае, включая смартфоны HUAWEI серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 и планшеты серии HUAWEI MatePad Pro. Пользователи, которые хотят протестировать новую операционную систему раньше, могут подать заявку в «Клубе Huawei», а также в приложении «My Huawei», или же зарегистрироваться на участие в программе оценки опыта использования HarmonyOS в любом из 66 физических магазинов Huawei в Китае .