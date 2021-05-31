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В России выпустят смартфон на отечественной операционной системе

Ferra.ruиещё 4
8 часов назад
Журналисты «Коммерсанта» узнали, что в 2021 году в России могут выпустить первые смартфоны под управлением отечественной операционной системы «Аврора». Предназначены они будут для корпоративного и госсектора.
В России появятся смартфоны на отечественной ОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Смартфон выпустит компания «Марвел-Дистрибуция». Он выйдет под брендом F+ pro. Сообщается, что устройство разработали и изготовили российские специалисты.
Телефон будет предлагаться в двух вариантах: с отечественной операционной системой «Аврора» или с Android. В качестве «железа» будут выступать преимущественно китайские комплектующие и процессоры MediaTeк. В будущем разработчики хотят начать производить компоненты в России.
Первая партия смартфонов будет готова в середине лета, но из-за срока адаптации «Авроры» отгрузки начнутся только осенью.
Пока в России есть только планшеты, работающие под управлением российской операционной системы.
Гаджеты,Наука и техника,Россия,
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