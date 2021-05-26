Apple выпустила iPad с процессором от компьютера

С каждым обновлением iPad Pro становится все больше похож на привычный ноутбук. Сначала это был просто планшет, на котором никаких профессиональных задач выполнить было нельзя. Затем он получил клавиатуру с трекпадом, разъем USB-C, и отличий стало еще меньше. В 2021 году Apple и вовсе установила в планшет процессор от MacBook Pro, что не просто сделало его самым мощным планшетом в мире, но еще и быстрее большинства ноутбуков на Windows. О том, зачем планшету Apple такая мощность и можно ли найти ей применение, — в материале «Ленты.ру»

Фото: Юлия Воробьева Юлия Воробьева

Во всей линейке iPad версия Pro занимает флагманскую позицию, пытаясь забраться на поле ноутбуков и ПК. Устройство выглядит как планшет, стоит как MacBook, но работает на мобильной ОС, хотя его железа достаточно для самых тяжелых задач. Но есть ли для iPad и его iPadOS по-настоящему сложные задачи, с которыми не справился бы средний ноутбук? Этот вопрос возник сразу после выхода первого iPad Pro в 2015 году, но Apple продолжает наращивать производительность своих планшетов, выставляя их на один уровень с дорогими ультрабуками.

Выход iPad на том же процессоре, которым оснащают MacBook и iMac, был вопросом времени. Во-первых, M1 создан на основе мобильных чипов, которые ставились в мобильные устройства, вроде восьмиядерного Apple A12Z (iPad Pro 2020). Во-вторых, само позиционирование iPad Pro как «убийцы» ПК и символа Post-PC Era, указывало на то, что планшет должен иметь самое мощное железо, каким располагает Apple. Ну и как можно не кольнуть в очередной раз Intel , выпустив планшет, который в синтетических тестах будет мощнее MacBook Pro 16 с Intel Core i9!

Но выпускать новый iPad исключительно ради нового процессора было бы совсем странно, поэтому в новом iPad Pro есть еще несколько важных изменений, сильно отличающих новое поколение от старого.

Поправился к лету

Дизайн и корпус iPad Pro остался тем же: плоские грани, узкие рамки вокруг экрана и выпирающий сзади блок камер, магнитные крепления для клавиатуры и стилуса. Если вглядываться, можно заметить немного изменившиеся прорези под антенны в версии с мобильным интернетом. В остальном это тот же самый планшет, что выпускают с 2018 года. Даже гамму цветов корпуса не расширили, в отличие от iMac 24, и планшет доступен лишь в серебряном и черном цветах.

Единственное отличие, поначалу встревожившие тех, кто планировал купить обновленный iPad, — увеличившаяся на 0,5 сантиметра толщина корпуса 12,9-дюймовой модели из-за новой технологии экрана. Габариты iPad Pro 11 не поменялись, поэтому к нему подходят все аксессуары, выпускаемые для прошлого поколения. А вот с большой версией, предупреждала Apple, может случиться казус: «Первое поколение Magic Keyboard (A1998) функционально совместимо с новым 12,9-дюймовым iPad Pro Однако из-за слегка увеличившейся толщины нового iPad Pro клавиатура Magic Keyboard может не до конца прилегать при складывании».

Другими словами, в Apple предупреждают, что со старыми аксессуарами на новом iPad может оставаться зазор, так как планшет стал толще. Но в реальности ситуация не так страшна, потому что старые Magic Keyboard и чехол Smart Folio без проблем закрывают весь корпус без щелей, но если на экране будет защитная пленка или стекло, то аксессуары будут несовместимы. Поэтому здесь стоит быть внимательнее. У iPad Pro 11 таких проблем нет, и можно спокойно брать аксессуары прошлого поколения.

Альтернативный путь

Причиной увеличения толщины iPad Pro 12,9 стал новый экран, который недоступен в 11-дюймовой версии. Несмотря на то что компания активно использует OLED-матрицы в iPhone и Apple Watch, в случае с iPad пошли другим путем и сделали экран на основе mini-LED.

Эта технология основана на все тех же жидких кристаллах, но с изменением системы светодиодов, подсвечивающих экран. Если точнее, в mini-LED светодиоды значительно меньше, чем у обычных LED-экранов, что позволяет увеличить их количество на подложке и тем самым увеличить количество локальных зон затемнения. В iPad Pro всего больше 10 тысяч диодов, сгруппированных в 2,5 тысячи зон локального затемнения. Для сравнения: в прошлогоднем iPad было всего 72 светодиода.

Это помогает решить одну из главных проблем LCD-экранов и расширить динамический диапазон. К тому же экраны с локальным затемнением могут показывать настоящий черный цвет, как на OLED с физическим отключением подсветки, и чем меньше светодиоды, тем мягче будет переход между яркими и темными участками. В отличие от OLED, такой экран не подвержен выгоранию, и в теории можно добиться пиковой яркости в четыре тысячи нит, что, опять же, невозможно на OLED. И, что гораздо важнее в производстве, mini-LED дешевле OLED.

На примере iPad Pro все равно видно, что mini-LED проигрывает OLED в мелочах. Например, в тесте локального затемнения вокруг белых объектов появляется светлый ореол, чего нет на матрицах с органическими кристаллами. В повседневном использовании это заметно, если читать текст на черном фоне.

Несмотря на это экран 12,9-дюймового iPad великолепен. В большинстве случаев его яркость составляет 600 нит, но при включении HDR-контента он автоматически переходит в режим повышенного динамического диапазона и увеличивает яркость до тысячи нит, а в пике достигает 1,6 тысячи. Разница между поколениями заметна и при просмотре SDR-контента, потому что новый Pro выдает более глубокий черный цвет, за счет чего картинка кажется насыщеннее, хотя по остальным параметрам в стандартных условиях экраны похожи. По цветопередаче и качеству картинки он очень похож на экран Pro Display XDR, который Apple продает за 380 тысяч рублей, и вполне подходит для обработки фото.

На полпути

Сложности начинаются, когда пытаешься понять, что же кроется за припиской Pro в названии планшета. У него отличный дисплей с точной передачей цветов, железо как у MacBook Pro, даже разъем USB-C теперь поддерживает Thunderbolt и USB 4 с пропускной способностью 40 гигабайт в секунду, доступны стилус и клавиатура с трекпадом. В общем, все готово для решения профессиональных задач, кроме одного — iPadOS.

За два года с момента редизайна iPad Pro ничего кардинальным образом не поменялось — iPadOS по-прежнему ставит палки в колеса при попытке перенести свой рабочий процесс на планшет. Например, в память планшета нельзя просто скинуть снимки с флешки, чтобы потом их обработать в Lightroom. Для этого нужно сперва подключить накопитель, открыть нужное приложение, запустить в нем считывание данных, подождать несколько минут, не закрывая приложение (потому что оно не может выполнять процесс в фоне), и только после этого отобрать и обработать снимки.

Бесспорно, сам процесс монтажа, цветокоррекции или ретуши проходит быстро, но перед этим нужно понять логику системы, подстроиться под нее и запомнить, что и в какой последовательности делать. Количество программ для профессионалов тоже выросло за эти годы, но ключевую проблему, которая зашита в самой операционной системе, ни одно из них не решает, и подчас простейшие задачи, которые ты на автомате делаешь на ноутбуке, здесь требуют переосмысления. Свои ограничения накладывает и то, что не всякий аксессуар можно подключить через Thunderbolt к iPad. Пока до конца неясно, что именно мешает, потому что одни хабы работают, а другие — нет, и это каждый раз похоже на лотерею.

Возможно, полноценная адаптация macOS под iPad изменила бы ситуацию, тем более Apple допускает обратный процесс и дает запускать программы с iOS и iPadOS на Mac. С одной стороны, от этого выиграют все, кто хотел бы перенести всю свою работу на iPad, но с другой — это просто убьет iPad Pro как продукт, превратив его в MacBook-трансформер с сенсорным экраном, а этого явно не хотят в Apple.

Можно было бы продолжать сравнивать планшет с ноутбуками, возмущаться тем, что здесь никак не реализована возможность работать нескольким людям с разных аккаунтов, многооконный режим ограничен и не дает раскидать по огромному экрану больше трех приложений, работа с дополнительными мониторами — лишь в режиме повторения экрана.

Однако если принять правила игры, то iPad станет полноценным дополнением к рабочей станции, которое можно спокойно брать в поездку, забыв про ноутбук. Для работы в нынешних условиях будет актуальной и другая новая функция — «В центре внимания». Фронтальная камера имеет большой угол обзора и способна кадрировать изображение так, чтобы держать в центре лицо человека и следовать за ним, если он перемещается по комнате. Причем работает это во всех приложениях для видеосвязи и не требует обновлений. К тому же запуск второго приложения теперь не отключает камеру, и можно продолжать общаться по видеосвязи, параллельно запустив браузер.

Все, что касается повседневных и развлекательных задач вроде листания соцсетей, просмотра роликов и игр, здесь не вызывает никаких вопросов. Эти процессы в iOS и iPadOS оттачивались годами, поэтому все интуитивно понятно и легко. К тому же новое железо открывает возможности для запуска по-настоящему требовательных игр. Аккурат к старту продаж iPad Pro Larian Studios портировала ролевую игру Divinity: Original Sin 2, которая серьезно нагружает планшет, но он легко с ней справляется. С поддержкой геймпадов от Xbox и PlayStation планшет можно рассматривать как портативную консоль, хотя до сих пор есть вопросы к наполнению App Store.

Другой вопрос, настолько ли он компактнее и удобнее, чем актуальные MacBook. Так, 12,9-дюймовый Pro с клавиатурой имеет толщину в полтора сантиметра, а весит вся эта сборка около 1,2 килограмма. Для сравнения: MacBook Pro на M1 в толщину 1,56 миллиметра, а весит 1,4 килограмма. То есть разница не так велика, а если вспомнить, что MacBook теперь может проработать от одного заряда до 17 часов — против 10 часов у iPad, — ситуация станет еще запутаннее. Тут можно вспомнить про 11-дюймовый iPad, который все же будет компактнее MacBook, но у него старый экран.

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Попытки сравнивать iPad Pro с MacBook или другими ноутбуками почти всегда зайдут в тупик. Это не то устройство, с которым можно забыть о компьютере, если перед пользователем стоят задачи сложнее, чем набор текста, просмотр видео и серфинг в сети. Да, извернувшись, на iPad можно и видео нарезать, и цветокоррекцию произвести, и нарисовать скетч. Но это будет сопряжено с массой вопросов и попыткой перестроиться на новую систему. Да и стоит это будет столько же, сколько ноутбук, если не дороже.