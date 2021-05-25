Новый MacBook Pro станет более плоским

Новая модель 16-дюймового ноутбука MacBook Pro внешне будет напоминать другое устройство от Apple
— iPad Pro. Подробные рендеры новинки опубликовал портал 9to5mac.
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Устройство станет более плоским, чем предшественник. На изображениях также заметны разъём HDMI и слот для SD-карты, на отсутствие которых жаловались многие пользователи продуктов от компании из Купертино.
Ожидается, что новый MacBook Pro 16 будет оснащён процессором M1X. В таком случае Apple в своём самом производительном лэптопе откажутся от процессоров Intel в пользу собственной разработки на базе архитектуры ARM. По данным инсайдеров, объём оперативной памяти может резко вырасти — до 64 гигабайт с прежних 16.
Новый MacBook Pro 16 могут анонсировать на конференции WWDC летом 2021 года. О стоимости ноутбука данных пока нет. Актуальную модель с процессором от Intel
в самой доступной конфигурации в России можно купить за 235 тысяч рублей.
Ранее инсайдеры раскрыли внешний вид нового MacBook Air.