Новый MacBook Pro станет более плоским

Устройство станет более плоским, чем предшественник. На изображениях также заметны разъём HDMI и слот для SD-карты, на отсутствие которых жаловались многие пользователи продуктов от компании из Купертино.

Ожидается, что новый MacBook Pro 16 будет оснащён процессором M1X. В таком случае Apple в своём самом производительном лэптопе откажутся от процессоров Intel в пользу собственной разработки на базе архитектуры ARM. По данным инсайдеров, объём оперативной памяти может резко вырасти — до 64 гигабайт с прежних 16.