Названы способы ускорить работу ноутбука

О том, что нужно делать, если ноутбук вдруг начал медленно работать, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиапроектов Mil.ru Group Дмитрий Рябинкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Рябинкина, если компьютер начал «тормозить», следует проверить список автозагрузок и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости.

Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера. Очень полезно также провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в числе таких программ могут быть не только те, что были загружены пользователем, но и предустановленные производителем, которыми владелец компьютера не пользуется.

Также для ускорения работы компьютера следует очистить жёсткий диск от ненужных файлов, занимающих место и тормозящих работу. Для этого можно использовать специальные утилиты или базовые программы, встроенные в систему.

Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию, — сказал Рябинкин.

Кроме того, он посоветовал проверить настройки энергосбережения и в случае необходимости выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто бывает отключён, при этом страдает скорость работы компьютера.

Также эксперт рекомендовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, например эффект прозрачности.