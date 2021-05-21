Стоимость iPhone 12 Pro Max снизилась на четверть

Флагманский гаджет оказался рекордно крупным телефоном американской компании. Устройство получило 6,7-дюймовый OLED-дисплей, пятинанометровый процессор Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти. Также смартфон имеет тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидаром.

Для менее требовательных пользователей авторы рекомендовали присмотреться к базовому iPhone 12, стоимость которого снизилась до 60 тысяч рублей. Также в ассортименте смартфонов Apple есть и более бюджетная модель. Представленный весной 2020 года iPhone SE можно приобрести за 34 тысячи рублей.