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Топовый iPhone рекордно подешевел

Lenta.ru
54 минуты назад
Стоимость iPhone 12 Pro Max снизилась почти на четверть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.
Стоимость iPhone 12 Pro Max снизилась на четверть
Фото: UnsplashUnsplash
По данным каталога проекта, топовый флагман Apple доступен в России минимум за 85 020 рублей. На старте продаж — в ноябре — аппарат был доступен за 110 тысяч рублей. При этом базовая стоимость девайса в официальном магазине Apple не изменилась.
«Смартфон оказался в дефиците, поэтому цена на него снижалась очень медленно», — отметили журналисты.
Флагманский гаджет оказался рекордно крупным телефоном американской компании. Устройство получило 6,7-дюймовый OLED-дисплей, пятинанометровый процессор Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти. Также смартфон имеет тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидаром.
Для менее требовательных пользователей авторы рекомендовали присмотреться к базовому iPhone 12, стоимость которого снизилась до 60 тысяч рублей. Также в ассортименте смартфонов Apple есть и более бюджетная модель. Представленный весной 2020 года iPhone SE можно приобрести за 34 тысячи рублей.
Последний раз стоимость iPhone 12 Pro Max опускалась ниже психологической отметки в начале апреля. Тогда специалисты заметили, что базовая модель гаджета стала доступна за 91 тысячу рублей.
Гаджеты,Наука и техника,Apple,Россия,
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