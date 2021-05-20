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HP представила новый дочерний бренд игровых ноутбуков

Ferra.ru
17 часов назад
HP представила новый дочерний бренд игровых ноутбуков
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Компания HP представила сегодня новый дочерний бренд игровых ноутбуков — Victus — и показала первые устройства под этой маркой.
Основа концепции нового бренда — вера в то, что игровая индустрия является двигателем прогресса. Victus тесно связан с другим брендом Omen. При создании новых устройств HP ориентировалась на запросы пользователей. Компания рассказала, что людям в игровых ноутбуках более всего важны производительность и возможности графики. Из опроса также видно, что пользователей интересуют объём оперативной памяти, автономность, объём хранилища, прочность, быстрый запуск.
В ноутбуках Victus компания сделала упор на необычном дизайне, мощности и улучшенном пользовательском опыте в играх. Устройства представлены в трёх цветах: сером, синем и металлическом белом. Что касается производительности, то ноутбуки оборудованы видеокартами до NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 5500M. Также устройства оснащены IPS-дисплеями частотой обновления до 165 Гц и хорошей системой охлаждения.
Ноутбуки серии Victus с 16-дюймовым дисплеем будут стоить от $850 в версии с процессорами Intel и от $800 в варианте с процессорами AMD. Старт продаж намечен на июнь 2021 года.
Модель ноутбука Victus 16-d0013dx Операционная система Windows 10 Home Процессор 11-е поколение Intel Core™ i5-11400H, 6 ядер Характеристики процессора До 4.5 ГГц с технологией Intel Turbo Boost Кэш процессора 12 МБ L3 Оперативная память 8 ГБ DDR4-2933 МГц (2 X 4 ГБ) Слоты памяти 2 Дискретная графика NVIDIA GeForce MX350 (4 ГБ выделенной памяти GDDR5) Накопитель 256 ГБ PCIe NVMe M.2 SSD Камера HP Wide Vision 720p HD камера с двумя микрофонами Дисплей 16.1 дюйма, FHD (1920 x 1080), IPS, с антибликовым слоем, яркость 250 нит Отношение площади экрана к общей площади лицевой части 83.5% Беспроводные модули Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) и Bluetooth 5 комбо (поддерживается скорость до 1 Гбит/с по воздуху) Дополнительные слоты 1 мульти-форматный кардридер SD Звук Аудиосистема B&O с двумя динамиками Клавиатура Полноразмерная, с подсветкой и NumPad Порты 1 USB Type-C 5 Гбит/с (DisplayPort 1.4, поддержка зарядки ноутбука) 1 USB Type-A 5 Гбит/с 2 USB Type-A 5 Гбит/с 1 RJ-45 1 комбо 3.5 мм для микрофона и наушников 1 зарядный порт HP smart pin 1 HDMI 2.1 Размеры 355 x 254 x 23 мм Вес 2.2 кг Питание Аккумулятор 70 Вт*ч, 4 ячейки, Li-Ion Блок питания 200 Вт
Гаджеты,Intel,
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