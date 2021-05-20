HP представила новый дочерний бренд игровых ноутбуков

Компания HP представила сегодня новый дочерний бренд игровых ноутбуков — Victus — и показала первые устройства под этой маркой.

Основа концепции нового бренда — вера в то, что игровая индустрия является двигателем прогресса. Victus тесно связан с другим брендом Omen. При создании новых устройств HP ориентировалась на запросы пользователей. Компания рассказала, что людям в игровых ноутбуках более всего важны производительность и возможности графики. Из опроса также видно, что пользователей интересуют объём оперативной памяти, автономность, объём хранилища, прочность, быстрый запуск.

В ноутбуках Victus компания сделала упор на необычном дизайне, мощности и улучшенном пользовательском опыте в играх. Устройства представлены в трёх цветах: сером, синем и металлическом белом. Что касается производительности, то ноутбуки оборудованы видеокартами до NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 5500M. Также устройства оснащены IPS-дисплеями частотой обновления до 165 Гц и хорошей системой охлаждения.

Ноутбуки серии Victus с 16-дюймовым дисплеем будут стоить от $850 в версии с процессорами Intel и от $800 в варианте с процессорами AMD. Старт продаж намечен на июнь 2021 года.