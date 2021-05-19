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Google изменила дизайн в Android 12 впервые за последние 7 лет

Ferra.ru
3 часа назад
Спустя три превью для разработчиков, Google наконец-то представила Android 12. Как и гласили прежние утечки, система получила крупнейшее обновление внешнего вида за последние 7 лет.
Дизайн в Android 12 получил крупнейшее за 7 лет обновление
Фото: FerraFerra
Называется новый «язык дизайна» лаконично — Material You. В нём компания постаралась отразить желание сделать интерфейс каждого пользователя уникальным, передаёт Engadget.
Для этого, например, Android самолично меняет цветовые оттенки в зависимости от установленных на смартфон обоев.
Также стоит отметить, что в Android 12 компания Google переработала часть интерфейса (панель уведомлений, экран блокировки и т.д). Вместе с тем изменились и некоторые анимации.
Так, если пользователь выводит устройство из «спящего режима», то экран «загорается» плавно, с места нахождения кнопки блокировки по которой и нажал пользователь.
Прямо сейчас бета-версия Android 12 доступна на последних смартфонах линейки Pixel. При этом доступ к тестированию получили и владельцы телефонов от Asus, OnePlus, Oppo, Xiaomi и т.д. Полноценный релиз новинки намечен на осень 2021 года.
Гаджеты,Наука и техника,Google,
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