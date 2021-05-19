Дизайн в Android 12 получил крупнейшее за 7 лет обновление

Спустя три превью для разработчиков, Google наконец-то представила Android 12. Как и гласили прежние утечки, система получила крупнейшее обновление внешнего вида за последние 7 лет.

Фото: Ferra Ferra

Называется новый «язык дизайна» лаконично — Material You. В нём компания постаралась отразить желание сделать интерфейс каждого пользователя уникальным, передаёт Engadget.

Для этого, например, Android самолично меняет цветовые оттенки в зависимости от установленных на смартфон обоев.

Также стоит отметить, что в Android 12 компания Google переработала часть интерфейса (панель уведомлений, экран блокировки и т.д). Вместе с тем изменились и некоторые анимации.

Так, если пользователь выводит устройство из «спящего режима», то экран «загорается» плавно, с места нахождения кнопки блокировки по которой и нажал пользователь.