"Сбер" создал новый "умный" девайс для телевизоров

"Сбер" разработал новый "умный" девайс: он будет иметь камеру и голосовое управление, однако экраном будет служить телевизор, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский.

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"В сентябре прошлого года мы объявили о двух девайсах, где живут виртуальные ассистенты Салют. На SmartDev мы покажем еще одно довольно интересное "умное" устройство. У нашей колонки смарт-дисплея SberPortal есть собственный экран, камера и ассистенты. Представьте, что это то же самое, но не со своим экраном, а с используемым экраном телевизора. Концептуально – это развитие ТВ-приставки SberBox", — рассказал он в интервью в преддверии технологической конференции "Сбера" SmartDev.

Рафаловский отметил, что новый гаджет будет иметь голосовое управление.

"С приставкой вы общаетесь через пульт, что удобно, но есть очень большая часть аудитории, которая считает это анахронизмом и не хочет нажимать на кнопки. Новый девайс будет вас слышать", — указал топ-менеджер.

Он напомнил, что дизайн всех девайсов группа создает силами собственной команды, хотя собираются устройства другими компаниями.

"Мы принимаем решение о сборке девайсов в зависимости от возможности рынка и финансовой целесообразности. Я не буду удивлен, если когда-нибудь наши девайсы будут собираться на территории России", — добавил вице-президент Сбербанка.

Кроме того, банк продолжает размещать своих виртуальных ассистентов в устройствах своих партнеров — планируется несколько новых устройств в рамках платформы "умный дом".

"Сбер" в сентябре прошлого года представил несколько новых "умных" устройств, в том числе ТВ-приставку SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров.