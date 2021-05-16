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Дизайнер разработал третий глаз для зависимых от смартфонов людей

Мир24иещё 1
26 минут назад
Зависимость от смартфонов у некоторых людей может привести к травмам. Любители не отрываться от экрана во время ходьбы могут упасть или врезаться во что-то.
Создан третий глаз для любителей смартфонов
Фото: Mir24.tv / Андросова МарияMir24.tv / Андросова Мария
Студент-дизайнер Минвук Паенг предложил свое решение этой проблемы – он изобрел прототип роботизированного глаза, который будет предупреждать гаджетоманов об опасности, пишет Daily Star.
Предполагается, что устройство должно крепиться на лоб. В него встроены датчики, которые отслеживают обстановку перед человеком. В основу робо-глаза входит плата Arduino с гироскопом.
Когда человек наклоняет голову вниз, чтобы посмотреть на экран телефона, «веко» глаза приоткрывается и активизируется режим наблюдения при помощи ультразвукового датчика. В случае приближения к препятствию, он предупредит об опасности сигналом.
Напомним, в январе этого года психолог перечислил признаки зависимости от смартфона. А в 2018 году американские ученые выявили связь между временем, проведенным в телефоне, и чувством одиночества.
Гаджеты,Общество,Газета Daily Star,
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