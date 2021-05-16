Создан третий глаз для любителей смартфонов

Зависимость от смартфонов у некоторых людей может привести к травмам. Любители не отрываться от экрана во время ходьбы могут упасть или врезаться во что-то.

Фото: Mir24.tv / Андросова Мария Mir24.tv / Андросова Мария

Студент-дизайнер Минвук Паенг предложил свое решение этой проблемы – он изобрел прототип роботизированного глаза, который будет предупреждать гаджетоманов об опасности, пишет Daily Star.

Предполагается, что устройство должно крепиться на лоб. В него встроены датчики, которые отслеживают обстановку перед человеком. В основу робо-глаза входит плата Arduino с гироскопом.

Когда человек наклоняет голову вниз, чтобы посмотреть на экран телефона, «веко» глаза приоткрывается и активизируется режим наблюдения при помощи ультразвукового датчика. В случае приближения к препятствию, он предупредит об опасности сигналом.