Хакеры раскрыли опасность смартфонов после ремонта

Ремонт смартфона в неофициальных сервисах может привести к тому, что телефон будет заражен вирусами. Также в гаджете могут появиться вредоносные приложения, отслеживающие местоположение и ворующие личные файлы, например, фотографии. Об этом URA.RU рассказал хакер Сергей Вакулин.

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«Люди несут [смартфоны] в какие-то простые, обычные сервисы, которые арендуют помещение, и там уже неофициальные сотрудники того или иного производителя перепрошивают (устанавливают программное обеспечение, управляющее работой аппаратной части устройства — прим. URA.RU) телефон. В прошивках может быть все что угодно. Это, помимо вирусов и троянов (вредоносная программа, проникающая в гаджет под видом легитимного программного обеспечения — прим. URA.RU), еще передача геолокации различным третьим лицам», — рассказал URA.RU Вакулин.

Кроме того в смартфон могут добавить так называемый «клавиатурный шпион», добавил Вакулин.

«Когда он считывает информацию, которую вы вводите с клавиатуры, он отправляет ее злоумышленнику. Очень много и других вирусов, которые воруют и похищают данные самого устройства. Это фотографии, видео, документы», — уточнил хакер.

Он также предупредил, что в руки злоумышленникам могут попасть паспортные данные пользователя смартфона, если у него его такая фотография в гаджете.

Люди, которые занимаются созданием вирусов, являются самыми сильными специалистами в области IT-технологий, подчеркнул в беседе с URA.RU хакер Александр Варской.