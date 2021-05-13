Nokia привезла в Россию бюджетные смартфоны

России появились в продаже новые дешевые смартфоны под брендом Nokia. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Nokia Nokia

Оба привезенных на российский рынок устройства ориентированы на широкого потребителя и имеют пластиковый корпус. Nokia C20 получил 6,52-дюймовый IPS-экран разрешением 1600х720 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением пять мегапикселей. Девайс работает на базе процессора SC9863A, имеет два гигабайта оперативной и 16 или 32 гигабайта встроенной памяти.

На задней панели C20 находится одинарная камера со вспышкой разрешением пять мегапикселей. Бюджетный девайс получил съемный аккумулятор емкостью 3000 миллиампер-часов, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, FM-радио.

Nokia G10 имеет аналогичный IPS-экран. Однако встроенная в вырез селфи-камера получила более высокое разрешение — восемь мегапикселей. Телефон работает на базе чипа MediaTek Helio G25, имеет четыре гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.

Аппарат оснащен тройной камерой с сенсорами разрешением 13, 2 и 2 мегапикселей, получил батарею емкостью 5050 миллиампер-часов, FM-радио, 3,5-миллиметровый порт, встроенный в боковую панель дактилоскопический сенсор.

Оба девайса вышли с операционной системой Android 11, однако более доступный C20 имеет упрощенную версию ОС — Go Edition.