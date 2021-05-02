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IT-эксперт научил, как включить секретную игру на смартфоне

Праймиещё 1
1 час назад
На самом деле речь идет о давно известной "пасхалке" (или "пасхальное яйцо"), встроенной разработчиками в систему Android. Более того, у Android это даже не игра, а скорее яркая картинка, которая меняется от версии к версии. Об этом рассказал агентству "Прайм" PR-менеджер ГК "ХайТэк" Сергей Севрюков.
Эксперт рассказал о секретной игре на смартфонах Android
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас актуальность "пасхалок" снизилась, но еще лет 15-20 назад эта тема была очень интересна. Причем их встраивали не только в ПО, а, например, в сайты, фильмы и пр.
При желании можно найти ссылки на подборки "пасхалок" в Интернете, набрав в поисковике запрос "пасхальные яйца в программах" или аналогичный.
По словам эксперта, игры в каждой версии Android разные. В некоторых из них их даже играми не назовешь, скорее это некая интерактивная заставка.
"Даже если это и игра, то, естественно, в нее никто постоянно "рубиться" не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен. Но вот кого-то удивить, запустив ее таким простым способом, вполне можно", — заключил эксперт.
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