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Большинство AirPods в России оказались поддельными

News.ru
3 часа назад
Из тысячи наушников AirPods, доступных на российском рынке, 80% оказались поддельными. Это выяснили эксперты сервиса по продаже подержанной техники Apple, передаёт Ferra.
Большинство AirPods в России оказались поддельными
Фото: unsplash.comunsplash.com
Авторы исследования отметили, что продавцы фейковой техники покупают гаджет примерно за 3 тысячи рублей, а потом перепродают его за 17 тысяч рублей. Таким образом они зарабатывают почти 600% от вложений.
При этом мало кто может отличить поддельные наушники от оригинальных. Они выглядят так же, подключаются к iPhone с тем же эффектом. Даже серийный номер не может быть гарантией происхождения устройства. Разница заметна только в качестве звука и работе шумоподавления.
Эксперты рекомендуют покупать устройства Apple только у официальных реселлеров компании.
Ранее в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, рассказали, что в преддверии длинных майских выходных был зафиксирован резкий рост мошеннических ресурсов по подбору дешёвых авиабилетов. В апреле выявлено 50 таких сайтов, тогда как в марте — ни одного.
В апреле эксперты выявили 50 таких фишинговых страниц по продаже авиабилетов, тогда как за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов, в январе 2021-го — девять, в феврале — пять, а в марте — ни одного.
Гаджеты,Наука и техника,Apple,Россия,
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