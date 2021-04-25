Зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью в 2025 году в России . Такое решение планирует Минздрав , пишут «Известия».

Отечественная медицина должна будет до указанного срока перейти на новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой игровое расстройство (зависимость от видеоигр) трактуется как аддикция (зависимость), поясняет издание. В новую редакцию также входят главы по народной медицине.

Что касается зависимости от компьютерных игр, в раздел аддиктивных расстройств будет внесено игровое расстройство. Предыдущая версия МКБ действовала с 1989 года и прилично отстала от времени.

Минздрав планирует, что с введением новой МКБ два года будут действовать обе системы, чтобы не потерять предыдущие данные. Новая модель отличается тем, что в неё добавлены такие классы, как «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон — бодрствование», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем» и дополнительный класс для необязательного использования.