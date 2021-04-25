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Зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью

News.ru
2 часа назад
Зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью в 2025 году в России. Такое решение планирует Минздрав, пишут «Известия».
Зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Отечественная медицина должна будет до указанного срока перейти на новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой игровое расстройство (зависимость от видеоигр) трактуется как аддикция (зависимость), поясняет издание. В новую редакцию также входят главы по народной медицине.
Что касается зависимости от компьютерных игр, в раздел аддиктивных расстройств будет внесено игровое расстройство. Предыдущая версия МКБ действовала с 1989 года и прилично отстала от времени.
Минздрав планирует, что с введением новой МКБ два года будут действовать обе системы, чтобы не потерять предыдущие данные. Новая модель отличается тем, что в неё добавлены такие классы, как «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон — бодрствование», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем» и дополнительный класс для необязательного использования.
Как сообщалось ранее, российский кабмин планирует создать фонд допфинансирования разработчиков видеоигр, популяризирующих историю и культуру страны. Предложение появилось во втором пакете мер поддержки IT-сферы.
Гаджеты,Наука и техника,Минздрав РФ,газета "Известия",Россия,
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