Раскрыта мощность нового флагманского смартфона ASUS Zenfone 8

В базе данных Geekbench появился новый флагманским смартфон ASUS Zenfone 8. Благодаря этому стала известна его производительность.

Устройство фигурирует в базе под модельным номером ASUS_I004D. Он соотносится с Zenfone 8, согласно ранним данным.

Geekbench показывает, что Zenfone 8 получил процессор Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти (по крайней мере протестированная модель) и операционную систему Android 11.

Смартфон набрал 1124 балла в одноядерном тесте и 3699 баллов в многоядерном. Почти такие же результаты демонстрировал Xiaomi Mi 11 Ultra.