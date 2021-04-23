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Раскрыта мощность нового флагманского смартфона ASUS Zenfone 8

Ferra.ru
14 часов назад
Раскрыта мощность нового флагманского смартфона ASUS Zenfone 8
Фото: Ferra.ruFerra.ru
В базе данных Geekbench появился новый флагманским смартфон ASUS Zenfone 8. Благодаря этому стала известна его производительность.
Устройство фигурирует в базе под модельным номером ASUS_I004D. Он соотносится с Zenfone 8, согласно ранним данным.
Geekbench показывает, что Zenfone 8 получил процессор Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти (по крайней мере протестированная модель) и операционную систему Android 11.
Смартфон набрал 1124 балла в одноядерном тесте и 3699 баллов в многоядерном. Почти такие же результаты демонстрировал Xiaomi Mi 11 Ultra.
Ожидается, что модели серии Zenfone 8 также получат AMOLED дисплей частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+, камеру с датчиком изображения Sony IMX686 на 64 Мп, а также поддержку 30-Вт зарядки.
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