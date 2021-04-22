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Приложение Сбербанка научилось определять звонки финансовых мошенников

Ferra.ruиещё 1
22 апреля 2021
Приложение Сбербанка научилось определять звонки финансовых мошенников
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Сбербанк анонсировал новую и очень полезную функцию, которая появилась в мобильном приложении банка. Теперь пользователи Сбербанка Онлайн могут подключить сервис, который определяет и предупреждает о звонках финансовых мошенников.
Для того, чтобы включить функцию, достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и в настройках активировать кнопку «Проверять входящие звонки». При этом нововведение доступна как пользователям Android, так и владельцам iOS-устройств.
По словам представителей компании, ежедневно Сбер обрабатывает около 10 тыс сообщений о попытках мошенничества. Используя разработанную в стенах ИТ-компании модель анализа телефонных номеров, она формирует свою уникальную, основанную на реальных событиях базу для проверки. На сегодняшний день эта база содержит более 600 тыс уникальных мошеннических номеров.
Гаджеты,Телефонные мошенники,Сбербанк России,
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