В качестве подтверждения своих слов злоумышленники опубликовали несколько изображений. Они потребовали от производителя Quanta Computer выплатить выкуп в размере $50 млн до 27 апреля 2021 года. Хакеры пригрозили, что если не получат средства в назначенный срок, то сумма увеличится до $100 млн, а впоследствии REvil выложит в сеть все украденные документы.