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В Apple озвучили стоимость новых iPad Pro, iMac и AirTag в России

Реальное время
1 час назад
Российское представительство Apple озвучило стоимость новинок, которые были представлены вчера на презентации.
Названа стоимость новых IPhone в России
Фото: ReutersReuters
Так, поисковая метка AirTag обойдется в России в 2990 рублей, набор из 4 устройств — 9 990 рублей. Дата выхода на рынок не уточняется. Новое поколение телевизионной приставки Apple TV 4K будет стоить 16 990 рублей за версию с накопителем 32 ГБ и 18 990 рублей за 64-гигабайтный вариант.
Iphone 12 с объемом памяти 64 гб обойдется в 69,9 тыс. рублей, с объемом 256 гб — 84,9 тыс. рублей. Предзаказ модели фиолетового цвета начинается с 23 апреля. В продаже смартфоны появятся с 30 апреля.
Iphone 12 Pro с объемом памяти 128 гб будет стоить 99,9 тыс. рублей, с объемом памяти 512 гб — 129,9 тыс. рублей.
Гаджеты,Наука и техника,Apple,Россия,
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