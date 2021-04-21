Названа стоимость новых IPhone в России

Так, поисковая метка AirTag обойдется в России в 2990 рублей, набор из 4 устройств — 9 990 рублей. Дата выхода на рынок не уточняется. Новое поколение телевизионной приставки Apple TV 4K будет стоить 16 990 рублей за версию с накопителем 32 ГБ и 18 990 рублей за 64-гигабайтный вариант.