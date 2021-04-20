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Эксперт рассказал, что нужно удалить при медленной работе телефона

Вечерняя Москваиещё 1
51 минуту назад
Если смартфон начал слишком медленно работать, то следует удалить из него все лишнее. Любое приложение или история поиска в интернете занимает место в системе и сказывается на скорости работы устройства. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Эксперт назвал причины замедления телефона
Фото: PexelsPexels
— Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжелой, — пояснил он.
Специалист отметил, что разработчики ПО зачастую ориентируются на топовые модели, поэтому большая часть «не самых быстрых» моделей гаджетов становится еще более медленными. Часть приложений может работать после разового запуска в фоновом режиме, что нужно тоже учитывать.
По слова Тимофеева, чистка смартфона с помощью специальных программ не всегда безопасна. Бывают случаи заражения спамом и прочим, поэтому лучше все сделать вручную.
Эксперт добавил, что если простые меры не помогли, то следует сбросить устройство до заводской установки, передает агентство «Прайм».
Гаджеты,Наука и техника,Информатика,
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