Эксперт назвал причины замедления телефона

Если смартфон начал слишком медленно работать, то следует удалить из него все лишнее. Любое приложение или история поиска в интернете занимает место в системе и сказывается на скорости работы устройства. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.