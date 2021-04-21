В России начали продавать новую Motorola Razr

Представленный в сентябре новый раскладной смартфон Motorola поступил в российскую продажу. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Motorola Motorola

Предзаказ на Motorola Razr был открыт еще в декабре, однако до конца апреля девайсы распространялись лишь небольшими партиями. С 21 апреля телефон начали поставлять в магазины. Стоимость флагмана с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти составляет 120 тысяч рублей. Судя по сайту компании, в России девайс продают через сеть магазинов «Связной».

Корпус аппарата Motorola Razr состоит из двух панелей, во внутренней части девайса находится гибкий 6,2-дюймовый экран P-OLED разрешением 2142х876 пикселей. На внешней стороне телефона расположен дополнительный 2,7-дюймовый дисплей G-OLED разрешением 800х600 пикселей. На экран Quick View выводится справочная информация — время, уведомления, информация о погоде и прочее.

Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 765G и имеет поддержку работы в сетях пятого поколения. На внешней стороне гаджета находится одинарная камера разрешением 48 мегапикселей, на внутренней — селфи-камера на 20 мегапикселей.

Телефон имеет аккумулятор емкостью 2800 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 ватт. Motorola Razr также получил модуль NFC, Bluetooth 5.1, встроенный в нижнюю часть корпуса дактилоскопический сенсор, ОС Android 10.