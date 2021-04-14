Sony показала новый флагманский смартфон с 4К-экраном

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Sony анонсировала камерофон с 4K-дисплеем Xperia 1 III. Вместе с ним японский производитель показал и более компактный Xperia 5 III. Устройства отличаются между собой размером дисплея и объёмом памяти.

Дисплей

Xperia 1 III оснащён первым в мире 6,5-дюймовым OLED-дисплеем CinemaWide с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 249 Гц и соотношением сторон 21:9. Xperia 5 III получил 6,1-дюймовый дисплей CinemaWide 120 Гц HDR OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением FHD+.

Экраны покрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Поддерживается технология HDR. Обработка CineAlta обещает безупречную точность цветопередачи, поскольку дисплей откалиброван на заводе для соответствия профессиональным цветным мониторам Sony, используемым на киностудии в Голливуде . Благодаря функции предварительной записи R.T. record автоматически записываются последние 30 секунд игрового процесса.

Аппаратная основа

Оба смартфона работают на базе процессора Snapdragon 888 5G. Xperia 1 III поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а Xperia 5 III имеет конфигурацию памяти 8/128 ГБ. Оба гаджета идеально подходят для игр благодаря скорости дискретизации 240 Гц и движения уменьшения размытия.

Технология теплового подавления также позволяет проводить игровые сеансы без перегрева и без теплового дросселирования, поскольку во время игры, для уменьшения нагрева, смартфоны могут перенаправлять питание от батареи непосредственно на кабель. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. С помощью прилагаемого быстрого зарядного устройства XZQ на 30 Вт смартфоны можно зарядить от 0 до 50% всего за 30 минут.

Камеры

Оба смартфоны получили основную камеру с тремя 12-мегапиксельными датчиками, где главный датчик и телеобъектив поддерживают OIS. (Xperia 1 III также оснащен датчиком времени полета.) Главной фишкой новых гаджетов стала камера с изменяемым фокусным расстоянием. Xperia 1 III и Xperia 5 III предлагают в общей сложности четыре фокусных расстояния при фото- и видеозаписи – 16 мм, 24 мм, 70 мм и 105 мм. Если говорить проще, камера получила настраиваемый оптический зум с 2,9-кратного до 4,4-кратного.

Поддерживается режим непрерывной автофокусировки, который выполняет расчёт параметров AF/AE со скоростью 60 раз в секунду, даёт возможность пользователю вести фотосъёмку со скоростью 20 fps. В приложении Photography Pro есть базовый режим, позволяющий использовать все профессиональные алгоритмы без необходимости возиться с настройками вручную. Режим Basic Mode обеспечивает быстрый доступ к ряду простых в использовании функций для съёмки фотографий.

Во фронтально камере применяется датчик разрешением 8 Мп.

Прочее

Также стоит отметить поддержку фирменной технологии объёмного звучания 360 Reality Audio через стереодинамики и наушники. Кроме того, смартфоны оснащены 3,5-мм аудио-разъёмом и поддержкой технологий DSEE Ultimate, High-Resolution и High-Resolution Wireless Audio для улучшения качества звука.

Оба гаджета имеют степень защиты IP68, что означает возможность погружения в пресную воду на глубину 1,5 метра до 30 минут. В качестве ОС используется Android 11.

Доступность, цвета, цена

Оба смартфона уже доступны для предзаказа в России. Xperia 1 III доступен в цветах Frosted Black и Frosted Purple, Xperia 5 III – в чёрном и зелёном цвете.