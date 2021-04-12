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В смартфонах Xiaomi нашли брак

Lenta.ruиещё 1
12 апреля 2021
Пользователи новых смартфонов Xiaomi рассказали о проблемах с экраном устройства. Об этом сообщает издание GizmoChina.
В смартфонах Xiaomi нашли брак
Фото: ReutersReuters
Некоторые владельцы аппаратов серии Redmi Note 10 рассказали, что проблемы связаны с некорректной работой дисплея девайсов. В некоторых случаях экранный сенсор перестает реагировать на касания или отвечает на них с задержкой. Также у ряда обладателей гаджетов были найдены засветы и мерцание, особенно при пониженной яркости дисплея.
На жалобы пользователей отреагировало индийское подразделение компании Xiaomi India. Представители корпорации заявили, что в компании знают о проблеме с устройствами и работают над ее решением. Вероятно, Xiaomi предложит владельцам бракованных телефонов бесплатную замену или возврат средств. В корпорации отметили, что ее продукты проходят строгую проверку, чтобы соответствовать высоким стандартам качества.
В заявлении Xiaоmi сказано, что дефект затронул небольшое количество устройств. Вместе с тем представители корпорации принесли извинения владельцам дефектных девайсов.
Новые модели — Redmi Note 10 и Note 10 Pro — получили AMOLED-панели с диагональю 6,34 и 6,67 дюймов соответственно.
Китайский релиз смартфонов актуальной серии состоялся в конце марта. В апреле Xiaomi назвала стоимость аппаратов в России. Базовый девайс оценили в 17 990 рублей, топовый Redmi Note 10 Pro стал доступен для покупки за 28 990 рублей.
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