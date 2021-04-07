В 2021 году iPhone стал самым популярным смартфоном в России

Самым популярным телефоном в период с января по март 2021 года оказался iPhone 11 в разных вариантах памяти. В абсолютных значениях количество проданных смартфонов Apple в первом квартале выросло на 38 процентов. Российский рынок за год увеличился на 27 процентов в денежном выражении и составил 153 миллиарда рублей.