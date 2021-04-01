Установлен запрет на продажу гаджетов без приложений РФ

Предлагается три способа предустановки - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору, напоминают в минцифры. Ранее в министерстве разъясняли, что российские приложения из перечня предустановки должны находиться на экране рядом с другими программами того же класса.

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Программы для предустановки определены перечнем, который составило министерство. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров ("Мой офис") и 11 приложений для Smart TV. Перечни составлены на основе рейтинга популярности (не менее 500 тысяч уникальных пользователей каждого приложения за год). Среди программ - поисковик "Яндекса" , почта и новости Mail.ru , голосовой ассистент "Маруся", мессенджер ICQ (оба - продукты Mail.ru), антивирус Kaspersky, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", приложение для бесконтактной оплаты картами "Мир" MirPay, "Госуслуги".

Перечень будет обновляться каждый год в августе. Уже появились предложения по его расширению - в январе глава минцифры Максут Шадаев сообщал, что туда могут добавить приложения для чтения электронных книг. А в марте министерство предложило устанавливать российские поисковики в предустановленные браузеры. Такой закон может вступить в силу в июле 2021 года. Сейчас все крупные производители смартфонов, в том числе Apple , подтвердили свое согласие на исполнение закона о предустановке, сообщил Шадаев.

Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение. Это создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, считают в минцифры.

С этим согласен глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн . "Пользователь, покупая гаджет, ноутбук или приставку Smart TV, должен иметь право выбора, самостоятельно голосовать за удобное для себя приложение вне монополии глобальных корпораций.

Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками", - говорит он.