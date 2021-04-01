Установлен запрет на продажу гаджетов без приложений РФ

Программы для предустановки определены перечнем, который составило министерство. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров ("Мой офис") и 11 приложений для Smart TV. Перечни составлены на основе рейтинга популярности (не менее 500 тысяч уникальных пользователей каждого приложения за год). Среди программ - поисковик "Яндекса"
, почта и новости Mail.ru
, голосовой ассистент "Маруся", мессенджер ICQ (оба - продукты Mail.ru), антивирус Kaspersky, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", приложение для бесконтактной оплаты картами "Мир" MirPay, "Госуслуги".