Samsung уже начала добавлять обязательные российские приложения в смартфоны

1 апреля в России вступит в силу закон о предустановке отечественных приложений на гаджеты. Samsung уже подготовилась к исполнению закона.
Сообщается, что смартфоны Samsung Galaxy начали получать патч безопасности к грядущей дате. В нём одним из пунктов чейнджлога указана загрузка обязательных российских приложений.
Сказано, что некоторые из этих приложений будут установлены только в случае сброса устройства до заводских настроек. Samsung также ссылается на постановление правительства РФ 1867. Какие именно приложения будут установлены, пока неясно.
Ранее СМИ писали, что российские магазины ещё не получили ни одного смартфона или планшета с предустановленными отечественными приложениями. Штрафы за неисполнение закона, однако, смогут начать назначать лишь после 1 июля.