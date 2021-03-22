Сроки окупаемости видеокарт для майнинга выросли

Портал Overclockers поделился таблицами, из которых становится понятно, что доходность добычи Ethereum падает, а следовательно, сроки окупаемости видеокарт для майнинга растут.

На первом изображении указана цена Ethereum. Сейчас криптовалюта стоит достаточно дорого, если смотреть на всю её историю.

Overclockers

На втором изображении показаны данные по майнингу Ethereum от 14 марта. Тогда цена криптовалюты примерно соответствовала текущей. 14 марта доходность с одной фермы на восемь видеокарт GeForce RTX 3060 Ti составляла $52,14 в сутки.

Overclockers

И наконец на третьем изображении показана доходность майнинга по состоянию на 21 марта. Восемь видеокарт GeForce RTX 3060 Ti теперь выдают $41,71.

Дело, по всему видимому, в том, что сейчас в майнинге становится задействовано всё больше людей.