Как использовать смартфон несколько дней без подзарядки

Любое устройство, которое использует заряд аккумулятора, может работать дольше, если не тратить ресурсы на то, что не является необходимым. Основная рекомендация для увеличения работы сотового телефона между подзарядками: надо научиться отключать те функции, которые тратят заряд, но либо не нужны, либо предоставляют избыточные услуги. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"Самое первое, что может тратить энергию — это слишком высокая яркость экрана. Чтобы уменьшить расход аккумулятора разумно перенастроить яркость экрана приблизительно на 30% и включить автонастройку, которая позволит не потерять функциональность устройства, а на ярком солнце можно всегда увеличить яркость экрана вручную", — говорит эксперт.

Хорошим дополнением к этим действиям будет переход на "более темные темы", что особенно актуально для современных AMOLED-матриц экранов, и отключение излишней анимации, которая существенно нагружает процессор и расходует электроэнергию.

Еще одна группа функций, которая значительно расходует заряд батареи, — это имеющееся или возобновляемое приложениями подключение к Wi-Fi, Bluetooth или геолокации.

"Если такие подключения не являются необходимыми, то лучше их отключить, а также отключить разрешения у приложений для автоматического включения этих служб, что требует некоторого навыка в работе с настройками телефона", — отмечает Назаренко.

С подключениями к соединениям по разным каналам непосредственно связаны службы, которые получают обновленные данные, включая обновление виджетов, а также всплывающие окна push-приложений.

Если ваш бизнес не позволяет вам ни на минуту отключиться от актуальной информации или о сведениях о погоде и осадках на другом материке, то надо приобретать внешнее устройство для подзарядки, а вот если нет необходимости в обновлениях каждые 5-15 минут, то лучше их отключить — это действие может дать приблизительно один лишний час работы телефона между подзарядками.

Также может помочь включение режима "в полете" на то время, когда вы не очень хотите звонить сами или чтобы дозвонились до вас. "Однако отключать телефон на период менее часа в целом нерентабельно: отключение и включение аппарата тоже требует затрат ресурсов", — указывает специалист.

Для немного продвинутых пользователей подойдет путь выбора схемы энергосбережения в настройках смартфона. В современных устройствах представлен достаточно большой выбор таких схем, их использование может позволить получить дополнительно от четверти часа до полутора часов между подзарядками в зависимости от условий пользования телефоном.

При этом невнимательное отношение к температурным условиям, в которых используется ваш телефон, может разрушить всю схему экономии: яркое солнце, нагретый салон автомобиля или другие температурные особенности очень сильно влияют на сохранность заряда в аккумуляторе.