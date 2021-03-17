Samsung объявила российские цены смартфонов среднего уровня Galaxy A52 и A72 

Samsung сегодня представила новые смартфоны среднего класса — Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72.

Все новые устройства вышли в корпусе с матовым покрытием. Купить их можно в четырёх цветах — чёрном, фиолетовом, белом и синем.

Samsung

Что касается камеры, то она почти одинаковая у всех трёх моделей. Основной модуль тут 64-мегапиксельный, оснащён оптической стабилизацией изображения. Его дополняют ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, датчик глубины на 5 Мп у A52 и телефото на 8 Мп у A72. Последний упомянутый модуль позволяет получить трёхкратное оптическое увеличение. Четвёртый модуль — макрокамера на 5 Мп. Фронталка у смартфонов 32-мегапиксельная. Samsung обещает, что камера новинок позволит делать хорошие снимки даже при условиях низкой освещённости.

Samsung

Galaxy A52 5G получил экран частотой обновления 120 Гц, у остальных моделей этот показатель не превышает 90 Гц. Дисплей новинок, несмотря на повышенную яркость, защищает глаза пользователя благодаря снижению излучения синего света.

Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получили батарею ёмкостью 4500 мАч, а Galaxy A72 — ёмкостью 5000 мАч. Компания утверждает, что смартфоны могут работать на одном заряде до двух дней.

Samsung

У смартфонов есть поддержка microSD. Хранилище можно расширить до 1 ТБ. В смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72 установлен процессор Snapdragon 720G, а в Galaxy A52 5G — Snapdragon 750G.

Цены и доступность в России:

Смартфоны будут доступны для покупки в России с 17 марта в лавандовом, черном и синем цветах по цене:

26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.

Технические характеристики Galaxy A52 Galaxy A72 Дисплей 6.5” FHD+ Super AMOLED 6.7” FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display (1080 x 2400), 407 ppi Infinity-O Display (1080 x 2400), 394 ppi Частота обновления 90 Гц Частота обновления 90 Гц Размеры и вес 75.1 x 159.9 x 8.4 мм 77.4 x 165.0 x 8.4 мм 189 г 203 г Камера Фронтальная Фронтальная 32МП ФФ (F2.2) 32МП ФФ (F2.2) Основная Основная Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Ультраширокоугольная: 12MP ФФ (F2.2, 1.12µm) Ультраширокоугольная: 12МП ФФ (F2.2, 1.12µm) Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm) Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm) Глубины: 5MП ФФ (F2.4, 1.12µm) Tелефото (3x): 8МП (F2.4, 1.0µm) *Zoom *Zoom Цифровой зум до 10X Цифровой зум до 30X Оптический зум до 3X Процессор Snapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц Snapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц Память ОЗУ: 4/8ГБ ОЗУ: 6/8ГБ ПЗУ: 128/256ГБ ПЗУ: 128/256ГБ Расширение памяти и SIM 2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD) 2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD) Micro SD: до 1 ТБ Micro SD: до 1 ТБ Аккумулятор 4,500 мАч (типовое значение) 5,000 мАч (типовое значение) Зарядка Быстрая зарядка 25 Вт Быстрая зарядка 25 Вт * Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC.. * Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC.. * 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт * 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт ОС Android 11 Android 11 Сеть LTE LTE Подключение Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Bluetooth® v 5.0 Bluetooth® v 5.0 USB Type 2.0-C USB Type 2.0-C Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo) Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo) Платежи NFC Samsung Pay, NFC Google Pay NFC Samsung Pay, NFC Google Pay Сенсоры Акселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения Акселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения Аутентификация Тип блокировки: графический ключ, PIN, пароль Тип блокировки: графический ключ, PIN, пароль Биометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцев Биометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцев Защита от влаги IP67 IP67