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Xiaomi Poco скоро представит два новых смартфона

Ferra.ru
10 часов назад
Xiaomi объявила, что 22 марта представит для глобального рынка новые смартфоны Poco. Ожидается, что это будут Poco X3 Pro и Poco F3/Poco F3 Pro.
Xiaomi Poco скоро представит два новых смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Бренд заявил, что это будет самый большой запуск для Poco в 2021 году. Мероприятие пройдёт под девизом «Когда мощность встречается со скоростью». Компания пока не сообщила, какие именно продукты представит, но источники полагают, что среди них будет Poco X3 Pro.
Два дня назад инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) заявил, что Poco выпустит для глобального рынка два устройства. Вторым, скорее всего, будет Poco F3 или Poco F3 Pro. Это может быть ребрендинг Redmi K40.
Что касается Poco X3 Pro, то от него ожидают 120-Гц AMOLED дисплей разрешением FHD+, новый процессор Snapdragon 860 и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Стоимость смартфона, как предполагается, составит 269 евро.
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